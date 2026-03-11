Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому повысят выплаты в России в апреле - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/vyplaty-2079835074.html
В Госдуме рассказали, кому повысят выплаты в России в апреле
В Госдуме рассказали, кому повысят выплаты в России в апреле - РИА Новости, 11.03.2026
В Госдуме рассказали, кому повысят выплаты в России в апреле
Выплаты участникам Великой Отечественной войны проиндексируют на 6,8% в России с 1 апреля, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T02:50:00+03:00
2026-03-11T02:50:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772652944_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a4e93387645421bf5ca3a238221ce9a1.jpg
https://ria.ru/20260303/pensiya-2078137093.html
https://ria.ru/20250501/pensiya-2014528732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772652944_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_44efe8422d2044c67c671ab1ae0cd737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому повысят выплаты в России в апреле

РИА Новости: Полуянова рассказала об индексации выплат участникам ВОВ

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНаграды ветерана Великой Отечественной войны
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Награды ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Выплаты участникам Великой Отечественной войны проиндексируют на 6,8% в России с 1 апреля, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Наталия Полуянова.
"С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют выплаты участникам Великой Отечественной войны на 6,8%. Это повышение затронет социальные пенсии, а также государственное пенсионное обеспечение ветеранов, инвалидов войны, блокадников и жителей осажденных городов", - сказала Полуянова.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В России назвали средний размер социальной пенсии после индексации
3 марта, 11:40
Парламентарий отметила, что данное решение затронет около 4,3 миллиона человек. Она уточнила, что в бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 44 миллиарда рублей.
"Важно: индексация будет происходить автоматически, что избавит пожилых людей от необходимости подавать дополнительные заявления или проходить бюрократические процедуры. Безусловно, такой шаг - признание и уважение к подвигу наших героев, их вкладу в победу и защиту страны", - заключила она.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Россиянам объяснили, кто получит доплату к пенсии в мае
1 мая 2025, 03:20
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала