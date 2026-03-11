ВСУ перебросили группу специальных операций под Волчанск

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область дополнительные группы 6-го полка сил специальных операций, известного как "полк рейнджеров", однако подразделение уже несёт потери под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.