ВСУ перебросили группу специальных операций под Волчанск - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 11.03.2026
ВСУ перебросили группу специальных операций под Волчанск
ВСУ перебросили группу специальных операций под Волчанск
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область дополнительные группы 6-го полка сил специальных операций, известного как "полк рейнджеров", однако подразделение уже несёт потери под Волчанском в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область очередные группы 6-го полка ССО (сил специальных операций - ред.), который уже несет потери в Волчанском районе", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что средняя продолжительность жизни украинского спецназовца в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения составила менее 36 часов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
