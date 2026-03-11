https://ria.ru/20260311/vsu-2080057336.html
ВСУ перебросили группу специальных операций под Волчанск
ВСУ перебросили группу специальных операций под Волчанск
ВСУ перебросили группу специальных операций под Волчанск
Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область дополнительные группы 6-го полка сил специальных операций, известного как "полк рейнджеров", однако... РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ перебросили группу специальных операций под Волчанск
