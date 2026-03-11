Президент России Владимир Путин встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
https://ria.ru/20260311/vstrecha-2079948400.html
Встреча Путина с министром просвещения. Прямая трансляция
Встреча Путина с министром просвещения. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.03.2026
Встреча Путина с министром просвещения. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T13:42:00+03:00
2026-03-11T13:42:00+03:00
2026-03-11T13:42:00+03:00
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079891578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2be8fe739b567f581c2bd93f0cccde38.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079891578_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5445523781ccc31bd0682950ea8742b7.jpg
Встреча Путина с министром просвещения России Сергеем Кравцовым
Встреча Путина с министром просвещения России Сергеем Кравцовым
2026-03-11T13:42
true
PT6M22S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Владимир Путин
Встреча Путина с министром просвещения. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
2026-03-11T13:42
true
PT6M22S