Такер Карлсон рассказал, за что США воюют в Иране
02:49 11.03.2026 (обновлено: 03:01 11.03.2026)
Такер Карлсон рассказал, за что США воюют в Иране
Такер Карлсон рассказал, за что США воюют в Иране

Такер Карлсон: США воюют с Ираном не за безопасность, а за новый миропорядок

Американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Война между США и Израилем против Ирана носит теологический характер и направлена на установление нового мирового порядка, считает американский журналист Такер Карлсон.
"Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими. Это теология, будь она светской или религиозной, это все равно теология. Это вопросы веры", - заявил журналист в эфире своего YouTube-канала.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Такер Карлсон назвал США страной "не стоящей того, чтобы за нее воевать"
10 марта, 11:59
Карлсон утверждает, что противостояние движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом. Истинная цель войны лежит за пределами нераспространения ядерного оружия, поэтому он думает, что этот конфликт будет затяжным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
США добились своего в Иране. И поэтому проиграют войну
10 марта, 08:00
 
