Такер Карлсон рассказал, за что США воюют в Иране
Война между США и Израилем против Ирана носит теологический характер и направлена на установление нового мирового порядка, считает американский журналист Такер...
Такер Карлсон рассказал, за что США воюют в Иране
Такер Карлсон: США воюют с Ираном не за безопасность, а за новый миропорядок
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Война между США и Израилем против Ирана носит теологический характер и направлена на установление нового мирового порядка, считает американский журналист Такер Карлсон.
"Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими. Это теология, будь она светской или религиозной, это все равно теология. Это вопросы веры", - заявил журналист в эфире своего YouTube-канала
.
Карлсон утверждает, что противостояние движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом. Истинная цель войны лежит за пределами нераспространения ядерного оружия, поэтому он думает, что этот конфликт будет затяжным.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.