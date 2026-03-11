Такер Карлсон рассказал, за что США воюют в Иране

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Война между США и Израилем против Ирана носит теологический характер и направлена на установление нового мирового порядка, считает американский журналист Такер Карлсон.

"Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира. И поэтому такие войны по своей сути являются теологическими. Это теология, будь она светской или религиозной, это все равно теология. Это вопросы веры", - заявил журналист в эфире своего YouTube-канала

Карлсон утверждает, что противостояние движимо двумя силами: религиозным фанатизмом и светским милитаризмом. Истинная цель войны лежит за пределами нераспространения ядерного оружия, поэтому он думает, что этот конфликт будет затяжным.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.