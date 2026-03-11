Курганские власти опровергли сообщения о видеокамерах в школьном туалете

СМИ ранее в среду сообщили, что в курганской школе №22 учащиеся заметили камеру в женском туалете на первом этаже.

"В туалетах 22-й школы камер нет. Все имеющиеся камеры установлены только в рамках исполнения мероприятий по антитеррористической безопасности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

В пресс-службе уточнили, что камеры расположены снаружи по периметру здания школы, а также внутри школы: в малом и большом спортивных залах, в актовом зале, в столовой (в залах для приема и приготовления пищи), а также в фойе первого этажа, на лестничных маршах.