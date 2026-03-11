Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы Венгрии нашли доказательства финансирования оппозиции Киевом - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/vengriya-2079959074.html
Спецслужбы Венгрии нашли доказательства финансирования оппозиции Киевом
Спецслужбы Венгрии нашли доказательства финансирования оппозиции Киевом - РИА Новости, 11.03.2026
Спецслужбы Венгрии нашли доказательства финансирования оппозиции Киевом
Службы национальной безопасности Венгрии предоставили профильному комитету парламента доказательства того, что финансирование венгерской оппозиции... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:12:00+03:00
2026-03-11T14:12:00+03:00
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
золтан ковач
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260311/druzhba-2079900552.html
https://ria.ru/20260311/es-2079856027.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9540ab9717d5902386798bec85d8a1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, золтан ковач, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Золтан Ковач, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Спецслужбы Венгрии нашли доказательства финансирования оппозиции Киевом

Кабмин: спецслужбы Венгрии нашли доказательства финансирования оппозиции Киевом

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Службы национальной безопасности Венгрии предоставили профильному комитету парламента доказательства того, что финансирование венгерской оппозиции осуществляется с Украины, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"Службы национальной безопасности представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, как украинцы финансируют (оппозиционную - ред.) партию "Тиса" различными способами, куда идут эти деньги, куда они направляются и как они переправляются через Венгрию при подобных обстоятельствах", - сказал Ковач в эфире программы "Час истины".
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Комиссия из Венгрии отправилась на Украину инспектировать "Дружбу"
Вчера, 11:16
Он также отметил, что перевозимые якобы на Украину и конфискованные средства Ощадбанка подозрительно совпадают с той суммой денег, которая, по словам лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, была необходима для предвыборной кампании.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
Флаги с символикой Евросоюза у здания ЕК в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ЕС нашел способ финансировать Киев в обход Венгрии и Словакии, пишут СМИ
Вчера, 07:49
 
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоЗолтан КовачЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала