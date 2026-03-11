БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Службы национальной безопасности Венгрии предоставили профильному комитету парламента доказательства того, что финансирование венгерской оппозиции осуществляется с Украины, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"Службы национальной безопасности представили парламентскому комитету по национальной безопасности доказательства того, как украинцы финансируют (оппозиционную - ред.) партию "Тиса" различными способами, куда идут эти деньги, куда они направляются и как они переправляются через Венгрию при подобных обстоятельствах", - сказал Ковач в эфире программы "Час истины".
Он также отметил, что перевозимые якобы на Украину и конфискованные средства Ощадбанка подозрительно совпадают с той суммой денег, которая, по словам лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, была необходима для предвыборной кампании.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.
Выступая на протесте против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.