В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком
В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком - РИА Новости, 11.03.2026
В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал политическим цирком оппозиции заявления о якобы вмешательстве России в венгерские выборы. РИА Новости, 11.03.2026
В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал политическим цирком оппозиции заявления о якобы вмешательстве России в венгерские выборы.
Ранее газета Financial Times
со ссылкой на источники утверждала, что Россия
якобы начала кампанию, направленную на помощь премьеру Венгрии Виктору Орбану
в переизбрании в апреле. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
назвал фейком появившееся в Financial Times сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
"Какое зрелище! Президент Зеленский шантажирует Венгрию и смертельно угрожает премьер-министру Орбану — и тем не менее оппозиционные политики и их СМИ вдруг заговорили о "российском вмешательстве", - написал Балаж Орбан в соцсети Х
.
По его словам, "спонсируемые из-за рубежа пропагандисты" специально создают нарративы о фальсификации выборов, поскольку видят, что правящая партия "Фидес" близка к победе.
"Венгры отвергают угрозы Зеленского и политический цирк оппозиции", - подчеркнул Орбан.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС
для Украины
.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.