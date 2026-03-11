Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком - РИА Новости, 11.03.2026
14:06 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/vengrija-2079956236.html
В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком
В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком - РИА Новости, 11.03.2026
В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком
Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал политическим цирком оппозиции заявления о якобы вмешательстве России в венгерские выборы. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:06:00+03:00
2026-03-11T14:06:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
виктор орбан
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20260217/pushkov-2075039853.html
https://ria.ru/20260123/vengriya-2069828802.html
венгрия
россия
украина
в мире, венгрия, россия, украина, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Венгрии назвали заявления о якобы вмешательстве России в выборы цирком

Балаж Орбан назвал заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы в Венгрии цирком

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал политическим цирком оппозиции заявления о якобы вмешательстве России в венгерские выборы.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники утверждала, что Россия якобы начала кампанию, направленную на помощь премьеру Венгрии Виктору Орбану в переизбрании в апреле. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком появившееся в Financial Times сообщение и указал на ошибочные выводы, которые делают западные СМИ, основываясь на непроверенной информации.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Выборы в Венгрии станут выборами о приеме Украины в ЕС, заявил Пушков
17 февраля, 18:24
"Какое зрелище! Президент Зеленский шантажирует Венгрию и смертельно угрожает премьер-министру Орбану — и тем не менее оппозиционные политики и их СМИ вдруг заговорили о "российском вмешательстве", - написал Балаж Орбан в соцсети Х.
По его словам, "спонсируемые из-за рубежа пропагандисты" специально создают нарративы о фальсификации выборов, поскольку видят, что правящая партия "Фидес" близка к победе.
"Венгры отвергают угрозы Зеленского и политический цирк оппозиции", - подчеркнул Орбан.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Сийярто рассказал, зачем Зеленский вмешивается в выборы в Венгрии
23 января, 12:39
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаВиктор ОрбанДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
