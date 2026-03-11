По его словам, "спонсируемые из-за рубежа пропагандисты" специально создают нарративы о фальсификации выборов, поскольку видят, что правящая партия "Фидес" близка к победе.

Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС.