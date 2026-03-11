Рейтинг@Mail.ru
Причастным к перевозке денег Ощадбанка в Венгрии грозит срок, пишут СМИ
01:27 11.03.2026
Причастным к перевозке денег Ощадбанка в Венгрии грозит срок, пишут СМИ
Причастным к перевозке денег Ощадбанка в Венгрии грозит срок, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Причастным к перевозке денег Ощадбанка в Венгрии грозит срок, пишут СМИ
Причастным к отмыванию денег в Венгрии в связи с перевозкой наличной валюты из Австрии на Украину грозит срок до 16 лет, сообщила газета Magyar Nemzet. РИА Новости, 11.03.2026
Причастным к перевозке денег Ощадбанка в Венгрии грозит срок, пишут СМИ

Magyar Nemzet: причастным к перевозке денег в Венгрии грозит срок до 16 лет

Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Правительство Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Причастным к отмыванию денег в Венгрии в связи с перевозкой наличной валюты из Австрии на Украину грозит срок до 16 лет, сообщила газета Magyar Nemzet.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.
В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией
10 марта, 18:25
В Раде рассказали, кому могут принадлежать деньги, конфискованные Венгрией
10 марта, 18:25
"Тем, кто будет признан виновным в отмывании денег в связи с делом об "украинском золотом конвое", грозит суровое наказание. Максимальный срок составляет восемь лет, однако, если преступление было совершено в составе преступной организации, максимальное наказание, то есть восемь лет, удваивается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии проводит расследование, выясняя цель перевозки конфискованных у украинцев средств, а также "предназначались ли деньги и золото для использования внутри страны или за рубежом".
"В итоге семь украинцев были высланы из Венгрии и переданы украинским властям в Захоне. Поскольку расследование не завершилось высылкой украинцев, в деле могут быть замешаны и венгры... Пока подозреваемых в этом деле нет", - добавила Magyar Nemzet.
Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
В Венгрии рассмотрят проект о заморозке конфискованного у украинцев золота
9 марта, 20:05
В Венгрии рассмотрят проект о заморозке конфискованного у украинцев золота
9 марта, 20:05
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
