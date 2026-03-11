Причастным к перевозке денег Ощадбанка в Венгрии грозит срок, пишут СМИ

БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Причастным к отмыванию денег в Венгрии в связи с перевозкой наличной валюты из Австрии на Украину грозит срок до 16 лет, сообщила газета Причастным к отмыванию денег в Венгрии в связи с перевозкой наличной валюты из Австрии на Украину грозит срок до 16 лет, сообщила газета Magyar Nemzet

Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено 900 миллионов долларов, 420 миллионов евро и 146 килограммов золотых слитков.

"Тем, кто будет признан виновным в отмывании денег в связи с делом об "украинском золотом конвое", грозит суровое наказание. Максимальный срок составляет восемь лет, однако, если преступление было совершено в составе преступной организации, максимальное наказание, то есть восемь лет, удваивается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии проводит расследование, выясняя цель перевозки конфискованных у украинцев средств, а также "предназначались ли деньги и золото для использования внутри страны или за рубежом".

"В итоге семь украинцев были высланы из Венгрии и переданы украинским властям в Захоне. Поскольку расследование не завершилось высылкой украинцев, в деле могут быть замешаны и венгры... Пока подозреваемых в этом деле нет", - добавила Magyar Nemzet.