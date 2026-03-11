Банк Англии обновит дизайн банкнот, заменив Черчилля и Остин на животных

"На следующей серии банкнот будут представлены изображения дикой природы Британии... В течение более 50 лет Банк гордо демонстрировал на банкнотах множество вдохновляющих исторических фигур, внесших вклад в развитие национального мышления, новаторства, лидерства и ценностей. Переход к образам дикой природы... дает возможность воздать должное еще одному важному аспекту Британии", - говорится в пресс-релизе британского центробанка.

Как сообщает банк, этим летом будет проведен еще один опрос - на предмет того, каких именно представителей дикой природы британцы хотели бы видеть. Отмечается, что, кроме животных, в дизайне могут также присутствовать изображения растений и природных пейзажей, однако помещать на банкноты домашних животных банк не будет. В публикации также подчеркивается, что на банкнотах и дальше будет фигурировать британский монарх. Ожидается, что новая серия будет выпущена через несколько лет.