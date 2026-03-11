https://ria.ru/20260311/valter-2079994622.html
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего
Немецкая лыжница Мария Леони Вальтер пожелала российским и белорусским спортсменам всего наилучшего на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
анастасия багиян
паралимпийские игры
италия
россия
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего
Немецкая лыжница Вальтер пожелала россиянам всего наилучшего на Паралимпиаде
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Немецкая лыжница Мария Леони Вальтер пожелала российским и белорусским спортсменам всего наилучшего на Паралимпийских играх в Италии.
В среду российская лыжница Анастасия Багиян
, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Сергеем Синякиным одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на Паралимпиаде в Италии
. Вальтер завоевала бронзу.
"Это правильно, что эти спортсмены могут получить медаль, но думаю, что это касается самих атлетов, а не их национальности. Так что учитывая реальную ситуацию в мире, желаю этим спортсменам всего наилучшего, но ситуация в мире вызывает у меня некоторое недоумение", - заявила Вальтер журналистам.
Ранее во вторник Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на Паралимпиаде. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ
и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.