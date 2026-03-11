Рейтинг@Mail.ru
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/valter-2079994622.html
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего
Немецкая лыжница Мария Леони Вальтер пожелала российским и белорусским спортсменам всего наилучшего на Паралимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T16:03:00+03:00
2026-03-11T16:03:00+03:00
спорт
италия
россия
анастасия багиян
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865238037_0:64:2335:1377_1920x0_80_0_0_ff9eecfdf4d068d84c3ec65f0b7afc59.jpg
https://ria.ru/20260311/bagiyan-2079924052.html
италия
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865238037_37:0:2210:1630_1920x0_80_0_0_6f201549c652c1a30d726c97ddf0dd36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, россия, анастасия багиян, паралимпийские игры
Спорт, Италия, Россия, Анастасия Багиян, Паралимпийские игры
Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего

Немецкая лыжница Вальтер пожелала россиянам всего наилучшего на Паралимпиаде

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Паралимпийского комитета России
Флаг Паралимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг Паралимпийского комитета России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ, 11 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Немецкая лыжница Мария Леони Вальтер пожелала российским и белорусским спортсменам всего наилучшего на Паралимпийских играх в Италии.
В среду российская лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с ведущим Сергеем Синякиным одержала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км на Паралимпиаде в Италии. Вальтер завоевала бронзу.
"Это правильно, что эти спортсмены могут получить медаль, но думаю, что это касается самих атлетов, а не их национальности. Так что учитывая реальную ситуацию в мире, желаю этим спортсменам всего наилучшего, но ситуация в мире вызывает у меня некоторое недоумение", - заявила Вальтер журналистам.
Ранее во вторник Багиян выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на Паралимпиаде. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
Анастасия Багиян (Россия), завоевавшая золотую медаль в спринте в классе В 1-3 (нарушение зрения) среди женщин на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Немецкие паралыжники отказались от фото с россиянами после награждения
Вчера, 12:26
 
СпортИталияРоссияАнастасия БагиянПаралимпийские игры
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Торпедо НН
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Локомотив
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Металлург Мг
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    ЦСКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Минск
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Шанхайские Драконы
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Арсенал
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Манчестер Сити
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Челси
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Спортинг
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    24
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала