Немецкая лыжница пожелала россиянам на Паралимпиаде всего наилучшего

"Это правильно, что эти спортсмены могут получить медаль, но думаю, что это касается самих атлетов, а не их национальности. Так что учитывая реальную ситуацию в мире, желаю этим спортсменам всего наилучшего, но ситуация в мире вызывает у меня некоторое недоумение", - заявила Вальтер журналистам.