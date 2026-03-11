Украинца с травмой черепа и грыжей отправили в ВСУ

ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Андрусик рассказал РИА Новости, что с травмой черепа и грыжей он был мобилизован и отправлен в воздушно-десантную бригаду ВСУ.

"У меня с собой были все документы, что у меня грыжа, у меня голова разбита была, череп, очень много проблем с суставами. За десять минут я прошел всю медкомиссию, всю ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.)", - сказал пленный.