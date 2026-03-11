Рейтинг@Mail.ru
Украинца с травмой черепа и грыжей отправили в ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:57 11.03.2026
Украинца с травмой черепа и грыжей отправили в ВСУ
Украинца с травмой черепа и грыжей отправили в ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Украинца с травмой черепа и грыжей отправили в ВСУ
Украинский военнопленный Владимир Андрусик рассказал РИА Новости, что с травмой черепа и грыжей он был мобилизован и отправлен в воздушно-десантную бригаду ВСУ. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
2026
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинца с травмой черепа и грыжей отправили в ВСУ

РИА Новости: украинца с травмой черепа отправили в десантную бригаду ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Андрусик рассказал РИА Новости, что с травмой черепа и грыжей он был мобилизован и отправлен в воздушно-десантную бригаду ВСУ.
По его словам, он был остановлен во время поездки на служебной машине на работу, и несмотря на то, что данные в украинском военкомате были обновлены и с документами было все в порядке, его решили мобилизовать. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) и полиции привезли его в военкомат.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
На Украине сотрудник ТЦК задекларировал 80 килограмм золота и 35 тысяч евро
10 марта, 20:03
"У меня с собой были все документы, что у меня грыжа, у меня голова разбита была, череп, очень много проблем с суставами. За десять минут я прошел всю медкомиссию, всю ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.)", - сказал пленный.
После прохождения учебного центра его распределили в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду ВСУ.
Андрусик попал в плен, когда в его блиндаж зашли российские солдаты: он упал на землю и закричал, что без оружия и сдается в плен.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
