Украинца с травмой черепа и грыжей отправили в ВСУ
Украинский военнопленный Владимир Андрусик рассказал РИА Новости, что с травмой черепа и грыжей он был мобилизован и отправлен в воздушно-десантную бригаду ВСУ. РИА Новости, 11.03.2026
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинский военнопленный Владимир Андрусик рассказал РИА Новости, что с травмой черепа и грыжей он был мобилизован и отправлен в воздушно-десантную бригаду ВСУ.
По его словам, он был остановлен во время поездки на служебной машине на работу, и несмотря на то, что данные в украинском военкомате были обновлены и с документами было все в порядке, его решили мобилизовать. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине
называют военкоматы) и полиции привезли его в военкомат.
"У меня с собой были все документы, что у меня грыжа, у меня голова разбита была, череп, очень много проблем с суставами. За десять минут я прошел всю медкомиссию, всю ВВК (военно-врачебную комиссию - ред.)", - сказал пленный.
После прохождения учебного центра его распределили в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду ВСУ
.
Андрусик попал в плен, когда в его блиндаж зашли российские солдаты: он упал на землю и закричал, что без оружия и сдается в плен.