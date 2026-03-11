https://ria.ru/20260311/turizm-2079844602.html
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
Почти 160 тысяч граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году в качестве туристов, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:07:00+03:00
2026-03-11T05:07:00+03:00
2026-03-11T09:34:00+03:00
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
