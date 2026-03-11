Рейтинг@Mail.ru
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
Туризм
 
05:07 11.03.2026 (обновлено: 09:34 11.03.2026)
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС - РИА Новости, 11.03.2026
В Россию в 2025 году въехали почти 160 тысяч туристов из ЕС
Почти 160 тысяч граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году в качестве туристов, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 11.03.2026
россия
германия
эстония
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 160 тысяч граждан стран Евросоюза пересекли российскую границу в 2025 году в качестве туристов, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, в прошлом году на территорию России с туристической целью въехали 158 тысяч граждан стран Евросоюза, среди них чаще других въезжали граждане Германии – 66 тысяч. Кроме того, 18,7 тысячи были гражданами Эстонии, 12,5 тысяч – Латвии.
Также приезжали из Италии – 10,6 тысячи человек, Франции – 8 тысяч, Польши – 6,1 тысячи. Более десяти тысяч туристов приехали в прошлом году из Литвы и Болгарии – 5334 и 5115 человек соответственно.
