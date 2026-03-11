https://ria.ru/20260311/tsentr-2079917905.html
ВСУ потеряли до 350 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 350 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ потеряли до 350 военных в зоне действий "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 350 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, семь боевых... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 350 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ
, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Доброполье
, Светлое
, Шевченко, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Марьевка Донецкой народной республики
, Гавриловка, Новопавловка и Федоровское Днепропетровской области", - говорится в сообщении
российского военного ведомства.
Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.
* Запрещенная в России террористическая организация