ВСУ потеряли до 350 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 350 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию, сообщило в среду Минобороны РФ.