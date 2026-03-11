Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана
20:49 11.03.2026 (обновлено: 20:50 11.03.2026)
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана
Государство Израиль зафиксировало новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.03.2026
иран, в мире, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана

Армия Израиля заявила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана

© REUTERS / Dylan MartinezРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Государство Израиль зафиксировало новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы (противовоздушной - ред.) обороны задействованы для перехвата угрозы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
ИранВ миреИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
