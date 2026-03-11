https://ria.ru/20260311/tsakhal-2080062332.html
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана
Государство Израиль зафиксировало новый пуск ракет из Ирана, системы ПВО ведут их перехват, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.03.2026
