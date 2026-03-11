https://ria.ru/20260311/tsahal-2079821699.html
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Тегерану
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Тегерану - РИА Новости, 11.03.2026
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Тегерану
Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T00:23:00+03:00
2026-03-11T00:23:00+03:00
2026-03-11T00:23:00+03:00
в мире
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079435139_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_56157bbc6069c6d66e9156fa6f07a2a9.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079435139_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6c4ff508087ef0cec9ab5f3bc3a99fbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
ЦАХАЛ сообщила о новой волне ударов по Тегерану
Армия Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану