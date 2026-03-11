В России могут вырастить свинью — донора органов для человека в 2027 году

НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Первого мини-пига, почку которого теоретически можно будет трансплантировать человеку в качестве временного органа, могут вырастить в России уже в 2027 году, сообщил РИА Новости гендиректор компании-резидента новосибирского Академпарка "М-Геномика" Эдуард Чуйко.
"При условии наличия инфраструктуры и отсутствия препятствий, первое такое животное в России мы могли бы получить за чуть меньше, чем год. Однако более реальный срок, который мы закладываем для себя — это первый-второй квартал 2027 года", - сказал собеседник агентства.
По словам Чуйко, к 2030 году благодаря реализуемому проекту в России может полноценно появится возможность ксенотрансплантации – пересадки органов от генетически модифицированных животных человеку для спасения его жизни в случае отказа собственного органа. Первым таким органом станет почка.
"Надо отметить, что путь только начинается и первый такой орган не даст человеку возможность прожить месяцы или годы. Это будет орган, который позволит существовать без отторжения дни. При доработке решения — это позволит сохранить многие жизни в ожидании подходящих человеческих органов для трансплантации", - сказал руководитель проекта.
Он отметил, что в настоящее время научных сложностей у проекта нет: создана и работает команда высококлассных ученых, включая специалистов Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН и национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина. Однако пока существуют определенные финансовые и инфраструктурные сложности. "Проект дорогой и долгий, мы ждем коллег, которым интересно с нами работать", - заключил собеседник.
