В России могут вырастить свинью — донора органов для человека в 2027 году

НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Первого мини-пига, почку которого теоретически можно будет трансплантировать человеку в качестве временного органа, могут вырастить в России уже в 2027 году, сообщил РИА Новости гендиректор компании-резидента новосибирского Академпарка "М-Геномика" Эдуард Чуйко.

"При условии наличия инфраструктуры и отсутствия препятствий, первое такое животное в России мы могли бы получить за чуть меньше, чем год. Однако более реальный срок, который мы закладываем для себя — это первый-второй квартал 2027 года", - сказал собеседник агентства.

По словам Чуйко, к 2030 году благодаря реализуемому проекту в России может полноценно появится возможность ксенотрансплантации – пересадки органов от генетически модифицированных животных человеку для спасения его жизни в случае отказа собственного органа. Первым таким органом станет почка.

"Надо отметить, что путь только начинается и первый такой орган не даст человеку возможность прожить месяцы или годы. Это будет орган, который позволит существовать без отторжения дни. При доработке решения — это позволит сохранить многие жизни в ожидании подходящих человеческих органов для трансплантации", - сказал руководитель проекта.