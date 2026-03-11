https://ria.ru/20260311/tramp-2080074939.html
Трамп утверждает о почти полной ликвидации минного флота Ирана
Трамп утверждает о почти полной ликвидации минного флота Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Трамп утверждает о почти полной ликвидации минного флота Ирана
Президент США Дональд Трамп утверждает, что американские войска якобы почти полностью уничтожили минный флот Ирана за одну ночь. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
иран
сша
карибский бассейн
военная операция сша и израиля против ирана
дональд трамп
иран
сша
карибский бассейн
в мире, иран, сша, карибский бассейн, военная операция сша и израиля против ирана, дональд трамп
В мире, Иран, США, Карибский бассейн, Военная операция США и Израиля против Ирана, Дональд Трамп
Трамп утверждает о почти полной ликвидации минного флота Ирана
Трамп утверждает, что войска США якобы почти уничтожили весь минный флот Ирана