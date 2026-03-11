Рейтинг@Mail.ru
Подмосковный бизнесмен пытался избавиться от топора, которым избил девушку
10:23 11.03.2026
Подмосковный бизнесмен пытался избавиться от топора, которым избил девушку
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший министр торговли Московской области, бизнесмен Михаил Хубутия, избивший топором мать своего ребенка Юлию Ван, пытался избавиться от орудия сразу после совершения преступления, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Одинцовский суд Московской области в декабре 2025 года приговорил Хубутию к году условно. Он признал вину и частично возместил расходы на лечение Ван. Было установлено, что Хубутия на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил девушку обухом топора. При этом женщина простила обидчика.
Как указано в материалах, Хубутия сразу после совершения преступного деяния уехал из дома потерпевшей на автомобиле Range Rover, по дороге он выкинул топор из окна машины. Позднее его нашли, Хубутия сам указал на место у дороги. По приговору суда орудие нападения было решено уничтожить, следует из материалов.
Происшествия
 
 
