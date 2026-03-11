https://ria.ru/20260311/tolstoy-2080082006.html
Петр Толстой планирует баллотироваться в Госдуму девятого созыва
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что планирует баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:49:00+03:00
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что планирует баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва.
"Единая Россия
" начала регистрацию кандидатов на участие в праймериз перед сентябрьскими выборами в Госдуму
, сообщила пресс-служба партии. Как рассказали в партии, список кандидатов на выборы в Госдуму по итогам праймериз партия утвердит на съезде в июне.
"Принял решение баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва (2026-2031). Сегодня подал документы на предварительное голосование "Единой России", - написал Толстой
в своем Telegram-канале
.
Он напомнил, что выборы в Думу состоятся 18-20 сентября, а пока же необходимо, чтобы кандидат получил поддержку людей во время предварительного отбора.
По словам вице-спикера, у России
, помимо военной победы, впереди немало задач: обеспечить прирост коренного населения, разобраться с проблемами в образовании и медицине, создать каждой семье комфортные условия для жизни и приумножения, разрешить миграционные вопросы.
"И при этом сохранить наши ценности, наполнив их реальным содержанием. Но мы русские, с нами Бог. А значит Победа в самом широком смысле этого слова обязательно будет за нами", - добавил Толстой.
Ранее в ЦИК России сообщили, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной Думы – 20 сентября 2026 года.