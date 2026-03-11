Рейтинг@Mail.ru
Петр Толстой планирует баллотироваться в Госдуму девятого созыва - РИА Новости, 11.03.2026
Девушка голосует на избирательном участке
Выборы в Государственную думу
 
23:49 11.03.2026
Петр Толстой планирует баллотироваться в Госдуму девятого созыва
Петр Толстой планирует баллотироваться в Госдуму девятого созыва - РИА Новости, 11.03.2026
Петр Толстой планирует баллотироваться в Госдуму девятого созыва
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что планирует баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва. РИА Новости, 11.03.2026
выборы в государственную думу
политика
россия
петр толстой
госдума рф
россия
политика, россия, петр толстой, госдума рф
Выборы в Государственную думу, Политика, Россия, Петр Толстой, Госдума РФ
Петр Толстой планирует баллотироваться в Госдуму девятого созыва

Вице-спикер ГД Толстой планирует баллотироваться в Госдуму девятого созыва

© РИА Новости / Нина Зотина
Петр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что планирует баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва.
"Единая Россия" начала регистрацию кандидатов на участие в праймериз перед сентябрьскими выборами в Госдуму, сообщила пресс-служба партии. Как рассказали в партии, список кандидатов на выборы в Госдуму по итогам праймериз партия утвердит на съезде в июне.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Милонов сообщил, что планирует принять участие в думских выборах
Вчера, 19:25
"Принял решение баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва (2026-2031). Сегодня подал документы на предварительное голосование "Единой России", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что выборы в Думу состоятся 18-20 сентября, а пока же необходимо, чтобы кандидат получил поддержку людей во время предварительного отбора.
По словам вице-спикера, у России, помимо военной победы, впереди немало задач: обеспечить прирост коренного населения, разобраться с проблемами в образовании и медицине, создать каждой семье комфортные условия для жизни и приумножения, разрешить миграционные вопросы.
"И при этом сохранить наши ценности, наполнив их реальным содержанием. Но мы русские, с нами Бог. А значит Победа в самом широком смысле этого слова обязательно будет за нами", - добавил Толстой.
Ранее в ЦИК России сообщили, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной Думы – 20 сентября 2026 года.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Госдума утвердила пять новых членов ЦИК
Вчера, 13:10
 
Выборы в Государственную думу, Политика, Россия, Петр Толстой, Госдума РФ
 
 
