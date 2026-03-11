https://ria.ru/20260311/tennis-2079870305.html
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Итальянец Янник Синнер обыграл бразильца Жоао Фонсеку в матче четвертого круга теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
2026-03-11T09:30:00+03:00
2026-03-11T09:30:00+03:00
2026-03-11T09:30:00+03:00
теннис
спорт
индиан-уэллс
сша
янник синнер
лернер тьен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728069_0:135:1080:743_1920x0_80_0_0_edb010eb40fcfc2b80da14b59c68bcb1.jpg
индиан-уэллс
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728069_0:34:1080:844_1920x0_80_0_0_2b48eee35ee83d9ddf4f307bfa650ef4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, индиан-уэллс, сша, янник синнер, лернер тьен
Теннис, Спорт, Индиан-Уэллс, США, Янник Синнер, Лернер Тьен
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Синнер обыграл Фонсеку и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе