Ирану сейчас не нужны ракетные атаки на цели США и Израиля, считает политик - РИА Новости, 11.03.2026
19:46 11.03.2026
Ирану сейчас не нужны ракетные атаки на цели США и Израиля, считает политик
Ирану сейчас не нужны ракетные атаки на цели США и Израиля, считает политик - РИА Новости, 11.03.2026
Ирану сейчас не нужны ракетные атаки на цели США и Израиля, считает политик
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф прокомментировал заявления о снижении ракетного потенциала Тегерана, заявив, что иранским военным нужно... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:46:00+03:00
2026-03-11T19:46:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ирану сейчас не нужны ракетные атаки на цели США и Израиля, считает политик

Багер-Галибаф: Ирану сейчас не нужны ракетные атаки на цели США и Израиля

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф прокомментировал заявления о снижении ракетного потенциала Тегерана, заявив, что иранским военным нужно меньше ракет, поскольку они подорвали работу оборонительных систем Израиля и США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана скоро закончится, потому что там якобы почти не осталось целей. До этого он говорил, что ракетные возможности Ирана после атаки Соединенных Штатов упали до 10%.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
