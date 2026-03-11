Ирану сейчас не нужны ракетные атаки на цели США и Израиля, считает политик

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф прокомментировал заявления о снижении ракетного потенциала Тегерана, заявив, что иранским военным нужно меньше ракет, поскольку они подорвали работу оборонительных систем Израиля и США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана скоро закончится, потому что там якобы почти не осталось целей. До этого он говорил, что ракетные возможности Ирана после атаки Соединенных Штатов упали до 10%.
"США утверждают, что уничтожили ракетные возможности Ирана. Первоначальные масштабные запуски ракеты были нацелены на то, чтобы ослепить радары и оборонные системы врага. Сейчас же Иран может ударить по любой выбранной точке меньшим количеством ракет. "Железный купол" оказался иронией", - написал спикер иранского парламента в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.