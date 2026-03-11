Ирану сейчас не нужны ракетные атаки на цели США и Израиля, считает политик

ТЕГЕРАН, 11 мар - РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф прокомментировал заявления о снижении ракетного потенциала Тегерана, заявив, что иранским военным нужно меньше ракет, поскольку они подорвали работу оборонительных систем Израиля и США.