Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи - РИА Новости, 11.03.2026
19:51 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/teatr-2080055680.html
Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи
москва
дмитрий песков
большой театр
происшествия
общество
москва
москва, дмитрий песков, большой театр, происшествия, общество
Москва, Дмитрий Песков, Большой театр, Происшествия, Общество
Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи

Большой театр попросил зрителей заранее распечатывать билеты из-за проблем связи

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большой театр обратился к зрителям с просьбой заранее распечатывать билеты или сохранять их в памяти телефона перед посещением театра в связи с ограничением связи в центре Москвы.
"Вниманию зрителей, в связи с ограничением интернет-связи в центре Москвы просим вас по возможности перед посещением театра заранее распечатывать билеты или сохранять их в своём телефоне. Благодарим за понимание", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.
В последние дни фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Кремлевский дворец попросил готовить билеты заранее из-за проблем со связью
Вчера, 16:51
 
МоскваДмитрий ПесковБольшой театрПроисшествияОбщество
 
 
