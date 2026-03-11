https://ria.ru/20260311/teatr-2080055680.html
Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи
Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи - РИА Новости, 11.03.2026
Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи
Большой театр обратился к зрителям с просьбой заранее распечатывать билеты или сохранять их в памяти телефона перед посещением театра в связи с ограничением... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:51:00+03:00
2026-03-11T19:51:00+03:00
2026-03-11T19:51:00+03:00
москва
дмитрий песков
большой театр
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059489749_0:32:3073:1761_1920x0_80_0_0_941e7cef063da9f9deffaecef319ae3e.jpg
https://ria.ru/20260311/kreml-2080012925.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059489749_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_dc57259bde04593b85c844f90b9de2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, дмитрий песков, большой театр, происшествия, общество
Москва, Дмитрий Песков, Большой театр, Происшествия, Общество
Большой театр попросил заранее распечатывать билеты из-за ограничения связи
Большой театр попросил зрителей заранее распечатывать билеты из-за проблем связи