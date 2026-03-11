Т-Банк опубликовал деловую программу "ТОЛК ФОРУМА"

Рейтинг@Mail.ru
16:54 11.03.2026
пресс-релизы
МОСКВА, 11 мар – Т-Банк. Деловая программа "ТОЛК ФОРУМА: Экономика. Технологии. Человек" станет третьим блоком конференции "ТОЛК-2026", где ключевые фигуры финансового рынка обсудят вопросы социально-экономического развития России.
Конференция пройдет 1 апреля в оффлайн- и онлайн-формате.
"ТОЛК ФОРУМ" станет площадкой для открытого диалога между бизнесом, государством и экспертным сообществом. Участники обсудят, как меняется экономическая среда страны, какую роль в ней играют технологии и искусственный интеллект, а также как в центре этих изменений сохранить интересы человека.
В деловой программе форума примут участие более 30 спикеров, среди которых – заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ректор Российской экономической школы Антон Суворов, а также представители Банка России, Минобрнауки России, Минцифры России, Государственной думы и Совета Федерации, а также топ-менеджеры крупнейших финансовых, технологических и промышленных компаний, научных и образовательных организаций.
Форум объединит ключевые темы, которые сегодня определяют направления экономического и технологического развития России и формируют повестку ближайших лет: развитие долгосрочного финансового мышления у россиян; "дофамин покупок" и роль бизнеса в формировании культуры осознанного потребления и накоплений; драйверы эволюции платежных технологий; прозрачное и безопасное обращения криптовалют на российском рынке; развитие человеческого потенциала как стратегический актив компании и страны; новые подходы к финансовой грамотности.
Форум откроет пленарная дискуссия "Экономика для человека: финансовая устойчивость и долгосрочные решения".
Пленарная дискуссия посвящена поиску баланса между текущими потребностями и долгосрочной финансовой устойчивостью, а также роли государства, финансового рынка и экосистем в создании условий для осознанного финансового выбора граждан.
Все ключевые сессии форума будут транслироваться на официальном сайте конференции.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
