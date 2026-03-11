Врач рассказала, кому нельзя есть сыр

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, а также при острых заболеваниях печени и поджелудочной железы следует ограничить употребление сыра, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.