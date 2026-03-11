https://ria.ru/20260311/syr-2079842412.html
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр
Врач рассказала, кому нельзя есть сыр
РИА Новости: сыр нельзя есть людям с непереносимостью лактозы
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, а также при острых заболеваниях печени и поджелудочной железы следует ограничить употребление сыра, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.
"Сыр — источник белка, кальция и полезных жиров. Но ограничить его потребление стоит людям с непереносимостью лактозы, аллергией на молочные белки, а также при острых заболеваниях печени и поджелудочной железы", - сказала Сластен
Врач предупредила, что в этих случаях употребление сыра может вызывать боли в животе, вздутие, диарею или аллергические реакции.