Экс-глава Сургута, обвиняемый в подкупах, признал вину в полном объеме - РИА Новости, 11.03.2026
15:57 11.03.2026
Экс-глава Сургута, обвиняемый в подкупах, признал вину в полном объеме
сургут, происшествия
Сургут, Происшествия
Экс-глава Сургута, обвиняемый в подкупах, признал вину в полном объеме

Руки в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Бывший глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов, обвиняемый в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа, признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Сургутского городского суда.
"На досудебной стадии производства по делу Филатов признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме, и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, к нему применена мера пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.
В инстанции уточнили, что 11 марта в Сургутский горсуд поступило уголовное дело в отношении Андрея Филатова. Объем материалов уголовного дела составляет 67 томов.
"Уголовное дело поступило с представлением прокурора автономного округа об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В настоящее время решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству", – добавили в пресс-службе.
По данным следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, получил незаконные вознаграждения суммой 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Ему вменяют 13 эпизодов коммерческого подкупа.
Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
Суд 5 ноября 2024 года арестовал экс-мэра Сургута по уголовному делу о коммерческом подкупе, а уже в декабре ему смягчили меру пресечения на домашний арест, которую потом только продлевали, – это подтверждали РИА Новости и Ханты-Мансийский районный суд, и его адвокат Георгий Арутюнян. Позднее Филатова выпустили из-под домашнего ареста, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий.
СургутПроисшествия
 
 
