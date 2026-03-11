Экс-глава Сургута, обвиняемый в подкупах, признал вину в полном объеме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Бывший глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов, обвиняемый в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа, признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила пресс-служба Сургутского городского суда.

"На досудебной стадии производства по делу Филатов признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме, и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, к нему применена мера пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

В инстанции уточнили, что 11 марта в Сургутский горсуд поступило уголовное дело в отношении Андрея Филатова. Объем материалов уголовного дела составляет 67 томов.

"Уголовное дело поступило с представлением прокурора автономного округа об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В настоящее время решается вопрос о назначении дела к судебному разбирательству", – добавили в пресс-службе.

По данным следствия, обвиняемый, действуя в составе организованной группы, получил незаконные вознаграждения суммой 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Ему вменяют 13 эпизодов коммерческого подкупа.

Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.