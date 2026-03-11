Рейтинг@Mail.ru
Россияне редко добиваются компенсации ущерба в судах ЕС, заявил адвокат - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:05 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sudy-2079864426.html
Россияне редко добиваются компенсации ущерба в судах ЕС, заявил адвокат
Россияне редко добиваются компенсации ущерба в судах ЕС, заявил адвокат - РИА Новости, 11.03.2026
Россияне редко добиваются компенсации ущерба в судах ЕС, заявил адвокат
Суды ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции Евросоюза, поскольку для этого необходимо доказать явную незаконность... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:05:00+03:00
2026-03-11T09:05:00+03:00
в мире
россия
москва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
https://ria.ru/20260310/sud-2079600656.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Евросоюз
Россияне редко добиваются компенсации ущерба в судах ЕС, заявил адвокат

Адвокат Островскис: суды ЕС редко присуждали компенсацию пострадавшим от санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Суды ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции Евросоюза, поскольку для этого необходимо доказать явную незаконность решений Совета ЕС, рассказал РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС.
"Иск о возмещении ущерба в судах ЕС может быть подан только в случае, если суд ЕС признаёт решение Совета ЕС незаконным, но не тогда, когда сам Совет решает снять санкции по политическим причинам. На практике были случаи, когда суды ЕС присуждали компенсацию ущерба, причинённого незаконными санкциями, однако такие примеры до настоящего времени были очень редкими", - сказал он.
Островскис добавил, что порог доказательства ответственности ЕС за ущерб очень высокий, и необходимо доказать явную незаконность решения о санкциях.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были введены многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание на том, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Суд ЕС отменяет до 20 процентов санкций против россиян, рассказал адвокат
10 марта, 05:46
 
В миреРоссияМоскваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала