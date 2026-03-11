Россияне редко добиваются компенсации ущерба в судах ЕС, заявил адвокат

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Суды ЕС лишь в редких случаях присуждали компенсацию ущерба лицам, попавшим под санкции Евросоюза, поскольку для этого необходимо доказать явную незаконность решений Совета ЕС, рассказал РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на санкциях ЕС.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были введены многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года.