Новые загадочные данные, полученные от межзвездного странника 3I/ATLAS
11.03.2026
Новые загадочные данные, полученные от межзвездного странника 3I/ATLAS
Таинственный межзвездный гость 3I/ATLAS продолжает подкидывать ученым загадки. Благодаря новым полученным фотографиям, астрофизик обнаружил у кометы очень... РИА Новости, 11.03.2026
© NASA / ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory). Image Processing: J. DePasquale (STScI))Снимки космического объекта 3I/ATLAS
© NASA / ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA), M.-T. Hui (Shanghai Astronomical Observatory). Image Processing: J. DePasquale (STScI))
Снимки космического объекта 3I/ATLAS
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Таинственный межзвездный гость 3I/ATLAS продолжает подкидывать ученым загадки. Благодаря новым полученным фотографиям, астрофизик обнаружил у кометы очень необычные признаки.
Какую тайну инопланетного гостя раскрыли на этот раз?

Выглядит достоверно

Знаменитый американский астрофизик, профессор Гарвардского университета Ави Леб обнаружил новые признаки искусственного происхождения 3I/ATLAS. В его совместном с коллегами из Италии исследовании показано, как три так называемых джета — струи газа, пыли и льда, выбрасываемые кометой, — образуют симметричную систему вокруг его ядра.
При этом они ритмично колеблются и четко ориентированы относительно Солнца, стабилизируя положение кометы в пространстве, что сильно напоминает работу двигателей.
Как подметил один из экспертов, научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" Станислава Короткого, данные о джетах, представленные Ави Лебом, выглядят достоверными. Однако телескоп Hubble наблюдал 3I/ATLAS всего несколько дней, так что направленность струй может быть случайной.
"Мы не знаем мощности этих джетов и насколько они постоянны. Телескоп не наблюдал 3I/ATLAS все время в течение месяца, а лишь одну-две ночи. Может быть, им просто повезло, они поймали именно те моменты, когда комета стабилизировалась", — рассказал астроном.
© NASAИзображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026
© NASA
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026

Очень странный объект

Следует отметить, что Ави Леб во время своих исследований межзвездного объекта обнаружил более 15 признаков, которые с очень низкой долей вероятности могут формироваться у естественных объектов. Например, у нее есть так называемый антихвост, направленный к Солнцу, а не от него, как у большинства комет.
"Карта градиента вращения нового изображения межзвездного гостя 3I/ATLAS, сделанного телескопом "Хаббл" 30 ноября, <…> показывает свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, с четким антихвостом, простирающимся более чем на 60 тысяч километров в сторону Солнца", — написал ученый.
Это явление, по мнению Леба, не характерно для известных комет и требует объяснения.
Еще в августе 2025 года астрофизик рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля. При этом источник свечения остался неустановленным. А месяц спустя Леб отметил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет.
Большинство ученых мнения не изменили, считая, что 3I/ATLAS является кометой, а все его "странности" можно объяснить без инопланетных технологий.

Что в "секретных материалах"?

Интерес к поиску "инопланетян" обострился после того, как бывший президент Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел.
Довольно быстро на это заявление среагировал Дональд Трамп, который публично пообещал рассекретить данные спецслужб, связанные с этой темой.
"Учитывая огромный интерес, я поручу министру войны и другим ответственным структурам начать процесс определения и публикации правительственных материалов, связанных с инопланетянами, внеземной жизнью", — написал президент США.
© Фото : The White House/Tia DufourПрезидент США Дональд Трамп
© Фото : The White House/Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп
Впрочем, по мнению Ави Леба, сомнительно, что рассекреченные данные могут содержать что-то новое о 3I/ATLAS.
"Это маловероятно, поскольку любая подобная информация будет противоречить официальной версии НАСА. Это могут быть данные о неопознанных аномальных явлениях, а именно об объектах в небе или океанах, которые ведут себя за пределами возможностей созданных человеком технологий", — отметил астрофизик.

Куда дальше отправится межзвездный гость

Как сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, сближение 3I/ATLAS с Юпитером, по расчетам, произойдет 16 марта 2026 года. Объект пройдет чуть более чем в 53 миллионах километров от газового гиганта, что станет последним его тесным сближением с какой-либо из планет Солнечной системы.
После прохождения Юпитера впереди у межзвездного гостя будет открытая дорога в космос. Формально он еще долго будет находиться внутри солнечной системы, а орбиту Нептуна, последней из планет, он пересечет только в 2028 году.
Только вот наблюдать последнее событие, скорее всего, уже не получится. По предварительным оценкам, возможности для контроля местонахождения тела даже крупнейшими телескопами будут полностью утрачены уже к середине 2026 года.
 
 
 
