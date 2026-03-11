Рублевый стейблкоин A7A5 вошел в тройку лидеров по объему переводов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По данным аналитического сервиса Tronscan, рублевый стейблкоин A7A5 занял второе место в мире по объему переводов среди всех токенов в блокчейне TRON, сообщает пресс-служба агента.

Объем транзакций с использованием A7A5 в сети TRON превысил показатели большинства других цифровых активов, уступив лишь USDT. На третьем месте расположился USDD. Статистика учитывает все переводы, проходящие в блокчейне, и автоматически агрегируется платформой Tronscan.