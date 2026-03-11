https://ria.ru/20260311/steyblkoin-2079998493.html
Рублевый стейблкоин A7A5 вошел в тройку лидеров по объему переводов
Рублевый стейблкоин A7A5 вошел в тройку лидеров по объему переводов - РИА Новости, 11.03.2026
Рублевый стейблкоин A7A5 вошел в тройку лидеров по объему переводов
По данным аналитического сервиса Tronscan, рублевый стейблкоин A7A5 занял второе место в мире по объему переводов среди всех токенов в блокчейне TRON, сообщает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:11:00+03:00
2026-03-11T16:11:00+03:00
2026-03-11T16:11:00+03:00
компания «а7»
деньги
денежные переводы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943520156_0:65:3077:1796_1920x0_80_0_0_efe6768b24dd574368ef0452a7c4f442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943520156_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_06ee2628bd0a57d8e1b6881daeff383f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
компания «а7», деньги, денежные переводы
Компания «А7», Деньги, Денежные переводы
Рублевый стейблкоин A7A5 вошел в тройку лидеров по объему переводов
Рублевый стейблкоин A7A5 попал на второе место по объему переводов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По данным аналитического сервиса Tronscan, рублевый стейблкоин A7A5 занял второе место в мире по объему переводов среди всех токенов в блокчейне TRON, сообщает пресс-служба агента.
Объем транзакций с использованием A7A5 в сети TRON превысил показатели большинства других цифровых активов, уступив лишь USDT. На третьем месте расположился USDD. Статистика учитывает все переводы, проходящие в блокчейне, и автоматически агрегируется платформой Tronscan.
A7A5 — рублевый стейблкоин для трансграничных расчетов, выпущенный компанией A7 под государственным регулированием Кыргызстана.