Рублевый стейблкоин A7A5 вошел в тройку лидеров по объему переводов
11.03.2026
Рублевый стейблкоин A7A5 вошел в тройку лидеров по объему переводов
По данным аналитического сервиса Tronscan, рублевый стейблкоин A7A5 занял второе место в мире по объему переводов среди всех токенов в блокчейне TRON, сообщает... РИА Новости, 11.03.2026
2026
Рублевый стейблкоин A7A5 вошел в тройку лидеров по объему переводов

Рублевый стейблкоин A7A5 попал на второе место по объему переводов

© iStock.com / woraputАнализ финансового рынка
Анализ финансового рынка - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© iStock.com / woraput
Анализ финансового рынка. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По данным аналитического сервиса Tronscan, рублевый стейблкоин A7A5 занял второе место в мире по объему переводов среди всех токенов в блокчейне TRON, сообщает пресс-служба агента.
Объем транзакций с использованием A7A5 в сети TRON превысил показатели большинства других цифровых активов, уступив лишь USDT. На третьем месте расположился USDD. Статистика учитывает все переводы, проходящие в блокчейне, и автоматически агрегируется платформой Tronscan.
A7A5 — рублевый стейблкоин для трансграничных расчетов, выпущенный компанией A7 под государственным регулированием Кыргызстана.
 
