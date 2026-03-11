Рейтинг@Mail.ru
У войск США серьезная нехватка ракет ПВО на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
16:36 11.03.2026
У войск США серьезная нехватка ракет ПВО на Ближнем Востоке, пишут СМИ
У войск США серьезная нехватка ракет ПВО на Ближнем Востоке, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
У войск США серьезная нехватка ракет ПВО на Ближнем Востоке, пишут СМИ
США сталкиваются с серьезной нехваткой ракет противовоздушной обороны (ПВО) на Ближнем Востоке на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана, сообщает иранский... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
сша
ближний восток
иран
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, ближний восток, иран, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
У войск США серьезная нехватка ракет ПВО на Ближнем Востоке, пишут СМИ

Press TV: США сталкиваются с серьезной нехваткой ракет ПВО на Ближнем Востоке

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. США сталкиваются с серьезной нехваткой ракет противовоздушной обороны (ПВО) на Ближнем Востоке на фоне эскалации ситуации вокруг Ирана, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на источник в американской армии.
"Военные США сталкиваются с серьезной нехваткой ракет противовоздушной обороны в регионе (Ближнего Востока - ред.)", - говорится в публикации на сайте канала со ссылкой на источник в американской армии.
Сенатор-демократ: удар США по школе в Иране может стать крупнейшей ошибкой
По данным телеканала, США пытаются быстрее перевести вооружение из других регионов на фоне стремительно сокращающихся ресурсов.
"Региональные запасы ракет противовоздушной обороны США серьезно истощаются, в результате чего... невозможно перехватить текущие ответные удары и атаки дронов Ирана", - говорится в материале канала.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта - 28 февраля - под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, - уже более 1,3 тысячи человек.
Издание Middle East Eye 3 марта написало, что США отказывают в просьбах некоторых стран Персидского залива поставить вооружение и снаряды для отражения атак Ирана. По словам источников телеканала CBS, в Белом доме уже поднимался вопрос недостатка вооружений у союзников на Ближнем Востоке.
Иранское командование меняет подход к операции против США и Израиля
В миреСШАБлижний ВостокИранАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
