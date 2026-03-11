Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД США назвал проблемы с транзитом через Ормузский пролив временными
15:46 11.03.2026 (обновлено: 16:48 11.03.2026)
Глава МВД США назвал проблемы с транзитом через Ормузский пролив временными
Глава МВД США назвал проблемы с транзитом через Ормузский пролив временными

© REUTERS / StringerТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Stringer
Танкеры вблизи Ормузского пролива
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США исходят из того, что перебои с транзитом нефти через Ормузский пролив носят временный характер и могут быть устранены, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум.
По словам главы МВД, нынешняя ситуация связана не с нехваткой энергоресурсов, а с временными трудностями в транспортировке нефти.
"Речь идет не о дефиците энергии в мире: у нас есть временная проблема с транзитом, которую мы решаем военными и дипломатическими средствами", - сказал Бургум в утреннем эфире телеканала Fox News.
Министр добавил, что в такой ситуации власти США могут рассмотреть возможность использования стратегических нефтяных резервов, чтобы снизить давление на мировые цены.
Пожар на грузовом судне Mayuree Naree под флагом Таиланда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Грузовое судно горит в Ормузском проливе
Вчера, 09:45
 
СШАВ миреОрмузский пролив
 
 
