Глава МВД США назвал проблемы с транзитом через Ормузский пролив временными

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США исходят из того, что перебои с транзитом нефти через Ормузский пролив носят временный характер и могут быть устранены, заявил американский министр внутренних дел Даг Бургум.

По словам главы МВД, нынешняя ситуация связана не с нехваткой энергоресурсов, а с временными трудностями в транспортировке нефти.