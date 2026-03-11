Рейтинг@Mail.ru
США утверждают, что в атаках на Иран активно применяют ИИ-инструменты
15:22 11.03.2026
США утверждают, что в атаках на Иран активно применяют ИИ-инструменты
2026-03-11T15:22:00+03:00
2026-03-11T15:22:00+03:00
в мире, иран, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты в атаках на Иран активно применяют ИИ-инструменты, но финальное решение об ударах остается за людьми, утверждает глава центрального командования Пентагона (CENTCON) Брэд Купер.
"Наши бойцы используют различный передовой инструментарий искусственного интеллекта. Эти системы помогают нам обрабатывать огромные объемы данных за считанные секунды, чтобы наше командование могло... принимать разумные решения быстрее, чем противник успевает среагировать. Люди всегда будут принимать окончательные решения, но продвинутые инструменты искусственного интеллекта могут сократить процессы, которые раньше занимали часы, а иногда и дни, до секунд", - сказал Купер на видео, посвященном ходу операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
В миреИранМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
