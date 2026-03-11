https://ria.ru/20260311/sport-2080040739.html
"Советский спорт" перейдет под управление ОКР на 50 лет
"Советский спорт" перейдет под управление ОКР на 50 лет - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Советский спорт" перейдет под управление ОКР на 50 лет
Старейшее печатное спортивное издание России "Советский спорт" перейдет под управление Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил глава организации Михаил... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Советский спорт" перейдет под управление ОКР на 50 лет
Газета "Советский спорт" перейдет под управление Олимпийского комитета России
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Старейшее печатное спортивное издание России "Советский спорт" перейдет под управление Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил глава организации Михаил Дегтярев.
"Акционеры и владелец газеты приняли решение о ликвидации "Советского спорта" как печатного издания. ОКР принял решение стать учредителем "Советского спорта", забрать весь коллектив. Мы в стадии оформления сделки. Олимпийский комитет России получает право на товарный знак "Советский спорт" сроком на 50 лет", - заявил Дегтярев на церемонии награждения победителей XV Всероссийского конкурса спортивной журналистики "Энергия побед".
Первый номер издания вышел 7 июля 1922 года под названием "Известия спорта". С 1946 года оно носит название "Советский спорт". В издании публиковали свои работы такие известные авторы и журналисты, как Владимир Маяковский, Лев Кассиль, Самуил Маршак, Николай Озеров, Лев Филатов, Василий Уткин и многие другие.