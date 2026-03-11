"Советский спорт" перейдет под управление ОКР на 50 лет

"Акционеры и владелец газеты приняли решение о ликвидации "Советского спорта" как печатного издания. ОКР принял решение стать учредителем "Советского спорта", забрать весь коллектив. Мы в стадии оформления сделки. Олимпийский комитет России получает право на товарный знак "Советский спорт" сроком на 50 лет", - заявил Дегтярев на церемонии награждения победителей XV Всероссийского конкурса спортивной журналистики "Энергия побед".

Первый номер издания вышел 7 июля 1922 года под названием "Известия спорта". С 1946 года оно носит название "Советский спорт". В издании публиковали свои работы такие известные авторы и журналисты, как Владимир Маяковский, Лев Кассиль, Самуил Маршак, Николай Озеров, Лев Филатов, Василий Уткин и многие другие.