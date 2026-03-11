Рейтинг@Mail.ru
Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/spetsoperatsiya-2079852074.html
Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции
Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции - РИА Новости, 11.03.2026
Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции
Операторы БПЛА из Франции выявлены среди боевиков украинских подразделений на краматорском направлении, рассказал РИА Новости командир роты отряда "Русь",... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T07:06:00+03:00
2026-03-11T07:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция
Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции

РИА Новости: на Краматорском направлении заметили операторов БПЛА из Франции

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА из Франции выявлены среди боевиков украинских подразделений на краматорском направлении, рассказал РИА Новости командир роты отряда "Русь", добровольческого корпуса в составе "Южной" группировки российских войск, с позывным "Миссионер".
"Даже по полету птицы можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном, мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские", - рассказал "Миссионер", ссылаясь на данные разведки.
По его словам, предварительно, это бывшие военнослужащие французского иностранного легиона, в котором проходили службу и обучение большое количество украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала