Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции
Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции - РИА Новости, 11.03.2026
Российские военные выявили операторов беспилотников из Франции
11.03.2026
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА из Франции выявлены среди боевиков украинских подразделений на краматорском направлении, рассказал РИА Новости командир роты отряда "Русь", добровольческого корпуса в составе "Южной" группировки российских войск, с позывным "Миссионер".
"Даже по полету птицы можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном, мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские", - рассказал "Миссионер", ссылаясь на данные разведки.
По его словам, предварительно, это бывшие военнослужащие французского иностранного легиона, в котором проходили службу и обучение большое количество украинских военных.