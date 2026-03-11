ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА из Франции выявлены среди боевиков украинских подразделений на краматорском направлении, рассказал РИА Новости командир роты отряда "Русь", добровольческого корпуса в составе "Южной" группировки российских войск, с позывным "Миссионер".

"Даже по полету птицы можно уже определить уровень оператора, который управляет дроном, мы применяли различные средства разведки и удалось выявить, что были расчеты БПЛА именно французские", - рассказал "Миссионер", ссылаясь на данные разведки.