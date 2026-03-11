https://ria.ru/20260311/spetsoperatsiya-2079851015.html
Свыше 40 солдат ВСУ дезертировали с позиций в Сумской области
Свыше 40 солдат ВСУ дезертировали с позиций в Сумской области - РИА Новости, 11.03.2026
Свыше 40 солдат ВСУ дезертировали с позиций в Сумской области
Свыше 40 солдат 119-й бригады теробороны ВСУ дезертировали с позиций в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
Свыше 40 солдат ВСУ дезертировали с позиций в Сумской области
