Морпех рассказал, как уничтожили "жирный куш" под Белицким в ДНР

ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Техника и группа пехоты ВСУ были уничтожены комбинированным ударом в районе Белицкого в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Кабина".

Расчет БПЛА батальона беспилотных систем 55-й дивизии морпехов обнаружил движущуюся технику противника в районе населённого пункта Белицкое. Оператор сопроводил цель, которая позже остановилась около лесополосы и стала подавать сигналы.

"Дождались, что вышла пехота противника из лесополосы в количестве 10-12 человек – "жирный куш", – рассказал собеседник агентства.

Морпех подчеркнул, что все время он находился на прямой связи с командованием и удар был нанесён незамедлительно.