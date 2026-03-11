https://ria.ru/20260311/spetsoperatsiya-2079843935.html
Морпех рассказал, как уничтожили "жирный куш" под Белицким в ДНР
Морпех рассказал, как уничтожили "жирный куш" под Белицким в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
Морпех рассказал, как уничтожили "жирный куш" под Белицким в ДНР
ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Техника и группа пехоты ВСУ были уничтожены комбинированным ударом в районе Белицкого в ДНР, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Кабина".
Расчет БПЛА батальона беспилотных систем 55-й дивизии морпехов обнаружил движущуюся технику противника в районе населённого пункта Белицкое. Оператор сопроводил цель, которая позже остановилась около лесополосы и стала подавать сигналы.
"Дождались, что вышла пехота противника из лесополосы в количестве 10-12 человек – "жирный куш", – рассказал собеседник агентства.
Морпех подчеркнул, что все время он находился на прямой связи с командованием и удар был нанесён незамедлительно.
"Лесополоса вся "ушла" (была уничтожена - ред.) полностью. Отрабатывали артиллерией и, чтобы уже наверняка, отправили туда целый пакет "Града". Попадание точно в цель", – уточнил боец.