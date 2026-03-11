"Сочи" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. "Сочи" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды доиграют матч, прерванный из-за угрозы атаки БПЛА в Сочи 23 февраля. После первого периода счет не открыт.