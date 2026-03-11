https://ria.ru/20260311/sochi-tsska-smotret-onlayn-2079965410.html
"Сочи" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
"Сочи" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта - РИА Новости Спорт, 11.03.2026
"Сочи" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
"Сочи" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды доиграют матч, прерванный из-за угрозы атаки БПЛА в Сочи 23... РИА Новости Спорт, 11.03.2026
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
цска
хк сочи
