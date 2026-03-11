Рейтинг@Mail.ru
Названы типичные ошибки, которые мешают пройти собеседование - РИА Новости, 11.03.2026
03:10 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/sobesedovanie-2079823512.html
Названы типичные ошибки, которые мешают пройти собеседование
Названы типичные ошибки, которые мешают пройти собеседование - РИА Новости, 11.03.2026
Названы типичные ошибки, которые мешают пройти собеседование
Чтобы успешно рассказать о себе на собеседовании и получить работу, важно избегать ключевых ошибок, которые часто портят впечатление даже при наличии хорошего... РИА Новости, 11.03.2026
общество
россия
работа
expert garden
ирина маркова
россия
общество, россия, работа, expert garden, ирина маркова
Общество, Россия, Работа, Expert Garden, Ирина Маркова
Названы типичные ошибки, которые мешают пройти собеседование

Expert Garden: при поиске работы не стоит оставлять пробелы в резюме

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Чтобы успешно рассказать о себе на собеседовании и получить работу, важно избегать ключевых ошибок, которые часто портят впечатление даже при наличии хорошего опыта, рассказала агентству “Прайм” Ирина Маркова, CEO компании Expert Garden.
Никогда не стоит скрывать или оставлять пробелы в своем профессиональном пути, считая какой-то опыт нерелевантным. Потенциальный руководитель, заметив такие "белые пятна", неизбежно задаст уточняющие вопросы, и вам все равно придется объяснять эти периоды. Гораздо эффективнее изначально кратко, но честно описать весь свой путь, чтобы не вызывать лишних подозрений.
“Если вам кажется, что прежнее место работы ничего не говорит о вас, как о профессионале, то все равно упомяните его. Но сделайте упор на профессиональные компетенции, мотивацию, актуальные навыки. Для работодателей эти факты не менее важны, чем отсутствие непонятных "белых пятен", — пояснила она.
При написании резюме лучше облечь свои достижения в цифры — привести показатели и статистику, которые наглядно покажут ваш вклад. И, наконец, резюме должно быть четким и структурированным, без ошибок, заключила Маркова.
ОбществоРоссияРаботаExpert GardenИрина Маркова
 
 
Заголовок открываемого материала