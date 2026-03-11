Названы типичные ошибки, которые мешают пройти собеседование

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Чтобы успешно рассказать о себе на собеседовании и получить работу, важно избегать ключевых ошибок, которые часто портят впечатление даже при наличии хорошего опыта, рассказала агентству “ Чтобы успешно рассказать о себе на собеседовании и получить работу, важно избегать ключевых ошибок, которые часто портят впечатление даже при наличии хорошего опыта, рассказала агентству “ Прайм ” Ирина Маркова, CEO компании Expert Garden.

Никогда не стоит скрывать или оставлять пробелы в своем профессиональном пути, считая какой-то опыт нерелевантным. Потенциальный руководитель, заметив такие "белые пятна", неизбежно задаст уточняющие вопросы, и вам все равно придется объяснять эти периоды. Гораздо эффективнее изначально кратко, но честно описать весь свой путь, чтобы не вызывать лишних подозрений.

“Если вам кажется, что прежнее место работы ничего не говорит о вас, как о профессионале, то все равно упомяните его. Но сделайте упор на профессиональные компетенции, мотивацию, актуальные навыки. Для работодателей эти факты не менее важны, чем отсутствие непонятных "белых пятен", — пояснила она.