СМИ: часть ВМС Индии приведена в боевую готовность для помощи своим судам - РИА Новости, 11.03.2026
16:51 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/smi-2080012743.html
СМИ: часть ВМС Индии приведена в боевую готовность для помощи своим судам
Часть ВМС Индии приведена в состояние готовности на случай необходимости оказать помощь индийским судам в связи с ситуацией в Персидском заливе, сообщает... РИА Новости, 11.03.2026
в мире, персидский залив, индия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Персидский залив, Индия, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: часть ВМС Индии приведена в боевую готовность для помощи своим судам

Times of India: часть ВМС Индии приведена в боевую готовность для помощи судам

© Фото : MR7Фрегат ВМС Индии "Тамал"
Фрегат ВМС Индии Тамал - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : MR7
Фрегат ВМС Индии "Тамал" . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Часть ВМС Индии приведена в состояние готовности на случай необходимости оказать помощь индийским судам в связи с ситуацией в Персидском заливе, сообщает издание Times of India.
Как отметил в ходе обзора ситуации в Персидском заливе замглавы министерства портов Индии Раджеш Кумар Синха, в настоящее время там находятся 28 индийских судов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Лавров обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Ближнем Востоке
Вчера, 16:33
"Учитывая ситуацию в Персидском заливе, часть военно-морских сил приведена в состояние готовности. Это связано с тем, что в этом районе находится около 20 индийских торговых судов или нефтяных танкеров, и если правительство решит, что флот необходим для сопровождения, оно направит силы для их возвращения", - сообщает издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
CNN: попытки США заставить Индию не покупать российскую нефть провалились
10 марта, 10:43
 
