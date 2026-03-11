СМИ: часть ВМС Индии приведена в боевую готовность для помощи своим судам

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мар – РИА Новости. Часть ВМС Индии приведена в состояние готовности на случай необходимости оказать помощь индийским судам в связи с ситуацией в Персидском заливе, сообщает издание Times of India.
Как отметил в ходе обзора ситуации в Персидском заливе замглавы министерства портов Индии Раджеш Кумар Синха, в настоящее время там находятся 28 индийских судов.
"Учитывая ситуацию в Персидском заливе, часть военно-морских сил приведена в состояние готовности. Это связано с тем, что в этом районе находится около 20 индийских торговых судов или нефтяных танкеров, и если правительство решит, что флот необходим для сопровождения, оно направит силы для их возвращения", - сообщает издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
На фоне эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.