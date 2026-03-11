Рейтинг@Mail.ru
СКА — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
18:30 11.03.2026
СКА — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 11 марта
СКА и минское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СКА и минское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 11 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
4 : 3
Динамо Минск
04:28 • Иван Выдренков
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
09:15 • Сергей Плотников
(Скотт Уилсон, Николай Голдобин)
17:25 • Матвей Поляков
(Рокко Гримальди, Бреннан Менелл)
09:59 • Сергей Плотников
(Николай Голдобин)
14:35 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
10:28 • Виталий Пинчук
(Сам Анас, Алекс Лимож)
13:55 • Вадим Шипачев
(Сам Анас, Тай Смит)
