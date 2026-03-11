В Ульяновской области черных риелторов задержали за подготовку к убийству

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Черных риелторов из Ульяновской области задержали по подозрению в мошенничестве с жильем и подготовке к убийству одной из собственниц недвижимости, сообщили журналистам в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошеннических действиях с недвижимостью граждан и приготовлении к убийству (часть 4 статьи 159, часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следователей, 45-летняя жительница Ульяновска организовала незаконный бизнес по отъему жилья с последующей перепродажей и привлекла в него пять соучастников. Злоумышленники искали одиноких людей с алкогольной зависимостью, имеющих объекты недвижимости. Фигуранты входили в доверие к своим жертвам, ограничивали их круг общения и систематически предлагали им выпить спиртное. Затем обвиняемые уговаривали пьяных потерпевших продать жилплощадь заранее найденным покупателям по ценам ниже рынка.
Кроме того, следователи установили, что организатор также планировала убийство одной из потерпевших. Подельница должна была добавить в рацион потерпевшей сильнодействующий препарат, который в сочетании с алкоголем должен был вызвать смерть женщины. Однако подельница отказалась выполнять указания организатора и сообщила о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.
"В результате совместных действий сотрудников региональных управлений СК России, МВД России и Росгвардии шесть участников организованной группы задержаны. В отношении организатора и двух активных участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным троим – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении СК РФ.
