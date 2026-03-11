Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области черных риелторов задержали за подготовку к убийству - РИА Новости, 11.03.2026
15:06 11.03.2026
В Ульяновской области черных риелторов задержали за подготовку к убийству
В Ульяновской области черных риелторов задержали за подготовку к убийству - РИА Новости, 11.03.2026
В Ульяновской области черных риелторов задержали за подготовку к убийству
Черных риелторов из Ульяновской области задержали по подозрению в мошенничестве с жильем и подготовке к убийству одной из собственниц недвижимости, сообщили... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
россия
ульяновская область
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
ульяновская область
ульяновск
происшествия, россия, ульяновская область, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ульяновской области черных риелторов задержали за подготовку к убийству

СК: в Ульяновской области черных риелторов задержали за подготовку убийства

Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Черных риелторов из Ульяновской области задержали по подозрению в мошенничестве с жильем и подготовке к убийству одной из собственниц недвижимости, сообщили журналистам в СК РФ.
"Следственными органами СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошеннических действиях с недвижимостью граждан и приготовлении к убийству (часть 4 статьи 159, часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
По данным следователей, 45-летняя жительница Ульяновска организовала незаконный бизнес по отъему жилья с последующей перепродажей и привлекла в него пять соучастников. Злоумышленники искали одиноких людей с алкогольной зависимостью, имеющих объекты недвижимости. Фигуранты входили в доверие к своим жертвам, ограничивали их круг общения и систематически предлагали им выпить спиртное. Затем обвиняемые уговаривали пьяных потерпевших продать жилплощадь заранее найденным покупателям по ценам ниже рынка.
Кроме того, следователи установили, что организатор также планировала убийство одной из потерпевших. Подельница должна была добавить в рацион потерпевшей сильнодействующий препарат, который в сочетании с алкоголем должен был вызвать смерть женщины. Однако подельница отказалась выполнять указания организатора и сообщила о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.
"В результате совместных действий сотрудников региональных управлений СК России, МВД России и Росгвардии шесть участников организованной группы задержаны. В отношении организатора и двух активных участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным троим – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении СК РФ.
ПроисшествияРоссияУльяновская областьУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
