В Ульяновской области черных риелторов задержали за подготовку к убийству

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Черных риелторов из Ульяновской области задержали по подозрению в мошенничестве с жильем и подготовке к убийству одной из собственниц недвижимости, сообщили журналистам в СК РФ.

Кроме того, следователи установили, что организатор также планировала убийство одной из потерпевших. Подельница должна была добавить в рацион потерпевшей сильнодействующий препарат, который в сочетании с алкоголем должен был вызвать смерть женщины. Однако подельница отказалась выполнять указания организатора и сообщила о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.