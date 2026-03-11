Рейтинг@Mail.ru
12:02 11.03.2026 (обновлено: 14:23 11.03.2026)
СК выясняет обстоятельства смерти девушки, тело которой нашли в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. СК устанавливает обстоятельства смерти семнадцатилетней девушки в Петербурге, тело которой нашли на берегу Лахтинского разлива, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу.
"Десятого марта на берегу Лахтинского разлива обнаружено тело девушки. В ходе осмотра тела телесных повреждений не обнаружено", - сообщает пресс-служба.
Предварительно личность девушки установлена, как ранее пропавшая местная жительница 2008 года рождения, которая в декабре прошлого года ушла из дома и не вернулась. Ранее по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе городского главка СК добавили, что следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В машине на берегу Волги нашли тела двух мужчин
9 марта, 09:57
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
