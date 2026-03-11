Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ Брянска - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 11.03.2026 (обновлено: 13:58 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/sk-2079892273.html
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ Брянска
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ Брянска - РИА Новости, 11.03.2026
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ Брянска
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ Брянска, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:50:00+03:00
2026-03-11T13:58:00+03:00
происшествия
брянск
россия
брянская область
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079951530_0:269:3047:1983_1920x0_80_0_0_adece6140d6c95763f409f29a07968b8.jpg
https://ria.ru/20260311/zakharova-2079858287.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079951530_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_48302da0aec1555d1f8637802cda70f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, россия, брянская область, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ Брянска

СК возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Брянска

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия ракетного удара ВСУ по Брянску
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ Брянска, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Брянск", - сказала она.
По данным следствия, 10 марта 2026 года представители украинских вооруженных формирований совершили массированный обстрел жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры территории Брянской области из ракетного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства.
В результате попаданий и взрывов не менее 8 ракет на территории Брянска погибли не менее 4 мирных жителей, ранены не менее 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. На местах происшествий продолжается работа следователей и криминалистов, связанная с фиксацией и изъятием следов преступления, а также экстренных служб по ликвидации последствий взрывов и разбору разрушенных объектов.
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Захарова заявила об украинизации ООН из-за реакции на удар по Брянску
Вчера, 08:18
 
ПроисшествияБрянскРоссияБрянская областьСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала