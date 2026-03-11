СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ Брянска

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ Брянска, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Брянск", - сказала она.
По данным следствия, 10 марта 2026 года представители украинских вооруженных формирований совершили массированный обстрел жилого сектора и иной гражданской инфраструктуры территории Брянской области из ракетного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства.
В результате попаданий и взрывов не менее 8 ракет на территории Брянска погибли не менее 4 мирных жителей, ранены не менее 42 человек. Также повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. На местах происшествий продолжается работа следователей и криминалистов, связанная с фиксацией и изъятием следов преступления, а также экстренных служб по ликвидации последствий взрывов и разбору разрушенных объектов.