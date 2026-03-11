Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии - РИА Новости, 11.03.2026
21:43 11.03.2026 (обновлено: 22:50 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/siyyarto-2080069142.html
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии - РИА Новости, 11.03.2026
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытки Украины атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" грубым нападением... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:43:00+03:00
2026-03-11T22:50:00+03:00
в мире
венгрия
украина
турецкий поток
петер сийярто
в мире, венгрия, украина, турецкий поток, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Турецкий поток, Петер Сийярто
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии

Сийярто: атака на "Турецкий поток" является нападением на суверенитет Венгрии

БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытки Украины атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" грубым нападением на венгерский суверенитет.
"Газопровод "Турецкий поток" сегодня является гарантией газоснабжения Венгрии. Если "Турецкий поток" не будет работать, то Венгрия просто не сможет безопасно получать природный газ ни географически, ни физически... Украинская нефтяная блокада и атака на "Турецкий поток" - это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
"Газпром" отметил, что в среду средствами воздушного нападения была атакована компрессорная станция (КС) "Русская", а накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья".
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Турция изучает данные о попытке атаки на инфраструктуру "Турецкого потока"
В миреВенгрияУкраинаТурецкий потокПетер Сийярто
 
 
