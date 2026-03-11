Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии

"Газпром" отметил, что в среду средствами воздушного нападения была атакована компрессорная станция (КС) "Русская", а накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья".

"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.