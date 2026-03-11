https://ria.ru/20260311/siyyarto-2080069142.html
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии - РИА Новости, 11.03.2026
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытки Украины атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" грубым нападением... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:43:00+03:00
2026-03-11T21:43:00+03:00
2026-03-11T22:50:00+03:00
в мире
венгрия
украина
турецкий поток
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060801941_0:30:3127:1789_1920x0_80_0_0_d74f024940757f710ff41cca53a6ffa1.jpg
https://ria.ru/20260311/turtsiya-2080066049.html
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060801941_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_2e5ba8d2a59a3e601f6b5632c978ab9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, турецкий поток, петер сийярто
В мире, Венгрия, Украина, Турецкий поток, Петер Сийярто
Сийярто назвал атаку на "Турецкий поток" нападением на суверенитет Венгрии
Сийярто: атака на "Турецкий поток" является нападением на суверенитет Венгрии
БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал попытки Украины атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" грубым нападением на венгерский суверенитет.
"Газопровод "Турецкий поток
" сегодня является гарантией газоснабжения Венгрии
. Если "Турецкий поток" не будет работать, то Венгрия просто не сможет безопасно получать природный газ ни географически, ни физически... Украинская нефтяная блокада и атака на "Турецкий поток" - это очень грубое, очень серьезное нападение на суверенитет Венгрии", - приводит слова Сийярто
агентство MTI
.
"Газпром" отметил, что в среду средствами воздушного нападения была атакована компрессорная станция (КС) "Русская", а накануне зафиксированы атаки на КС "Береговая" и КС "Казачья".
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.