"Радио Судного дня" передало шесть новых сигналов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шесть сигналов, в том числе "Греховный", прозвучали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Сообщение "Греховный" и "Опустение" появились почти вместе: первое - в 12.45 мск, второе - в 12.49 мск, говорится в сообщении в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Три сообщения прозвучали в период с 13.00 мск до 14.00 мск: "Абстракция" появилась в 13.24 мск, "Блицосидр" - в 13.41 мск и "Вихлянье" - в 13.43 мск, следует из сообщений в канале. Самым последним сигналом был "Барак", который появился в 14.05 мск, сообщает Telegram-канал.