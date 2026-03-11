https://ria.ru/20260311/signaly-2080009300.html
"Радио Судного дня" передало шесть новых сигналов
"Радио Судного дня" передало шесть новых сигналов - РИА Новости, 11.03.2026
"Радио Судного дня" передало шесть новых сигналов
Шесть сигналов, в том числе "Греховный", прозвучали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:42:00+03:00
2026-03-11T16:42:00+03:00
2026-03-11T16:44:00+03:00
в мире
радиостанция судного дня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_04fba5066ee17a1489873b513e40b88e.jpg
https://ria.ru/20260310/radio-2079809152.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814014528_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00fbb58a5f85a7b3b60a7a1551e45a2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, радиостанция судного дня
В мире, Радиостанция Судного дня
"Радио Судного дня" передало шесть новых сигналов
На "Радиостанции Судного дня" прозвучали шесть сигналов, в том числе "Греховный"
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Шесть сигналов, в том числе "Греховный", прозвучали в среду в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сообщение "Греховный" и "Опустение" появились почти вместе: первое - в 12.45 мск, второе - в 12.49 мск, говорится в сообщении в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Три сообщения прозвучали в период с 13.00 мск до 14.00 мск: "Абстракция" появилась в 13.24 мск, "Блицосидр" - в 13.41 мск и "Вихлянье" - в 13.43 мск, следует из сообщений в канале. Самым последним сигналом был "Барак", который появился в 14.05 мск, сообщает Telegram-канал.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".