Шура высказался о возвращении Пугачевой в Россию
06:29 11.03.2026
Шура высказался о возвращении Пугачевой в Россию
Шура высказался о возвращении Пугачевой в Россию
Певица Алла Пугачева сама решит, когда ей возвращаться в Россию, считает певец Шура (Александр Медведев). РИА Новости, 11.03.2026
россия, москва, израиль, алла пугачева, шура (александр медведев)
Шоубиз, Россия, Москва, Израиль, Алла Пугачева, Шура (Александр Медведев)
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин, признанный иноагентом
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин, признанный иноагентом. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Певица Алла Пугачева сама решит, когда ей возвращаться в Россию, считает певец Шура (Александр Медведев).
"Она сама решит, когда ей возвращаться. Она не иноагент. Она просто уехала вместе с мужем и детьми. Отвалите от нее", - сказал он в беседе с РИА Новости, комментируя вопрос о возможном возвращении певицы в Россию.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил РИА Новости, что Пугачева может приехать в Россию этой весной, а уже летом - дать первый за долгое время концерт в Москве. Представитель примадонны российской эстрады Елена Чупракова в беседе с РИА Новости назвала возможным приезд Пугачевой в Россию в 2026 году.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ноябре 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
