Шура сделал заявление о Пугачевой

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) рассказал РИА Новости, что поддерживает общение с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой после того, как та покинула Россию.

"Никто с ней не ругался. Мы все общаемся до сих пор", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил РИА Новости, что Пугачева может приехать в Россию этой весной, а уже летом - дать первый за долгое время концерт в Москве. Представитель примадонны Елена Чупракова в беседе с РИА Новости назвала возможным приезд Пугачевой в Россию в 2026 году.