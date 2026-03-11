Рейтинг@Mail.ru
Шура сделал заявление о Пугачевой - РИА Новости, 11.03.2026
04:15 11.03.2026 (обновлено: 04:31 11.03.2026)
Шура сделал заявление о Пугачевой
Певец Шура (Александр Медведев) рассказал РИА Новости, что поддерживает общение с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой после того, как та покинула...
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Певец Шура (Александр Медведев) рассказал РИА Новости, что поддерживает общение с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой после того, как та покинула Россию.
"Никто с ней не ругался. Мы все общаемся до сих пор", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщил РИА Новости, что Пугачева может приехать в Россию этой весной, а уже летом - дать первый за долгое время концерт в Москве. Представитель примадонны Елена Чупракова в беседе с РИА Новости назвала возможным приезд Пугачевой в Россию в 2026 году.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ноябре 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
