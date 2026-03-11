Британский и шведский самолеты-разведчики летали возле российских границ

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Британский и шведский разведывательные самолеты, а также самолет-разведчик НАТО находятся в воздухе над Черным и Балтийским морями и над территорией Швеции соответственно, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.