Британский и шведский самолеты-разведчики летали возле российских границ - РИА Новости, 11.03.2026
17:01 11.03.2026
Британский и шведский самолеты-разведчики летали возле российских границ
Британский и шведский самолеты-разведчики летали возле российских границ
в мире
швеция
мурманск
балтийское море
нато
швеция
мурманск
балтийское море
в мире, швеция, мурманск, балтийское море, нато
В мире, Швеция, Мурманск, Балтийское море, НАТО
Британский и шведский самолеты-разведчики летали возле российских границ

РИА Новости: британский и шведский самолеты-разведчики летали возле границ РФ

© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : Royal Air Force
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Британский и шведский разведывательные самолеты, а также самолет-разведчик НАТО находятся в воздухе над Черным и Балтийским морями и над территорией Швеции соответственно, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Над Черным морем по траектории восьмерки летает самолет радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135 с регистрационным номером ZZ666. Борт вылетел с авиабазы Уоддингтон около семи часов назад.
Несколько кругов вблизи российской границы на севере Финляндии, в примерно 300 километрах от Мурманска, облетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream IV. Разведчик в настоящий момент находится над Балтийским морем и направляется к базе шведских военно-воздушных сил в Линчепинге, оттуда же он вылетел свыше шести часов назад.
Кроме того, над территорией Швеции по круговой траектории летает самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry с регистрационным номером LX-N90444. Борт вылетел с норвежской авиабазы Эрланн около двух часов назад. В данный момент к натовскому самолету разведки также приближается самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker.
В миреШвецияМурманскБалтийское мореНАТО
 
 
