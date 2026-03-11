Azur Air корректирует расписание из-за остановки работы аэропорта Пхукета

Службы аэропорта Пхукета проводят мероприятия для возобновления приема и выпуска самолетов, но прогноза по восстановлению работы нет, отметили в авиакомпании.

Авиакомпания не исключает изменения времени вылета других рейсов и просит пассажиров оставаться на связи с туроператорами и отслеживать время вылета своих рейсов. Это можно сделать на сайтах аэропорта и авиакомпании, а также в чат-боте Azur Air.