Azur Air корректирует расписание из-за остановки работы аэропорта Пхукета

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air корректирует расписание рейсов из-за приостановки работы аэропорта Пхукета, один рейс направлен на запасной аэродром, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее пресс-служба аэропорта Пхукета сообщала о жесткой посадке самолета Air India Express и приостановке работы воздушной гавани.
"Авиакомпания Azur Air вынужденно корректирует расписание вылетов в/из Пхукета в связи с временной приостановкой всех взлетно-посадочных операций в аэропорту острова. По состоянию на 09.45 мск один рейс перенаправлен на запасной аэродром — рейс ZF-2927 Уфа - Пхукет совершил успешную посадку в аэропорту Хатъяй (Таиланд - ред.)", - рассказали в Azur Air.
Службы аэропорта Пхукета проводят мероприятия для возобновления приема и выпуска самолетов, но прогноза по восстановлению работы нет, отметили в авиакомпании.
Авиакомпания не исключает изменения времени вылета других рейсов и просит пассажиров оставаться на связи с туроператорами и отслеживать время вылета своих рейсов. Это можно сделать на сайтах аэропорта и авиакомпании, а также в чат-боте Azur Air.