Рейтинг@Mail.ru
Azur Air корректирует расписание из-за остановки работы аэропорта Пхукета - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 11.03.2026 (обновлено: 10:37 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/samolet-2079888181.html
Azur Air корректирует расписание из-за остановки работы аэропорта Пхукета
Azur Air корректирует расписание из-за остановки работы аэропорта Пхукета - РИА Новости, 11.03.2026
Azur Air корректирует расписание из-за остановки работы аэропорта Пхукета
Авиакомпания Azur Air корректирует расписание рейсов из-за приостановки работы аэропорта Пхукета, один рейс направлен на запасной аэродром, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:35:00+03:00
2026-03-11T10:37:00+03:00
пхукет (остров)
уфа
таиланд
azur air
air india express
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_cce67126fc980d064292144bc35ce797.jpg
https://ria.ru/20260311/postradavshie-2079879906.html
https://ria.ru/20260305/rossijanka-2078664408.html
пхукет (остров)
уфа
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/85/1513728538_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_f80f8c1c6198a4c95ed6d7533b9641e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхукет (остров), уфа, таиланд, azur air, air india express
Пхукет (остров), Уфа, Таиланд, Azur Air, Air India Express
Azur Air корректирует расписание из-за остановки работы аэропорта Пхукета

Azur Air корректирует расписание после жесткой посадки борта в аэропорту Пхукета

CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUBСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
CC BY 2.0 / Alec Wilson / D-AZUB
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания Azur Air корректирует расписание рейсов из-за приостановки работы аэропорта Пхукета, один рейс направлен на запасной аэродром, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
Ранее пресс-служба аэропорта Пхукета сообщала о жесткой посадке самолета Air India Express и приостановке работы воздушной гавани.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
СМИ: пострадавших при жесткой посадке самолета в аэропорту Пхукета нет
Вчера, 10:05
"Авиакомпания Azur Air вынужденно корректирует расписание вылетов в/из Пхукета в связи с временной приостановкой всех взлетно-посадочных операций в аэропорту острова. По состоянию на 09.45 мск один рейс перенаправлен на запасной аэродром — рейс ZF-2927 Уфа - Пхукет совершил успешную посадку в аэропорту Хатъяй (Таиланд - ред.)", - рассказали в Azur Air.
Службы аэропорта Пхукета проводят мероприятия для возобновления приема и выпуска самолетов, но прогноза по восстановлению работы нет, отметили в авиакомпании.
Авиакомпания не исключает изменения времени вылета других рейсов и просит пассажиров оставаться на связи с туроператорами и отслеживать время вылета своих рейсов. Это можно сделать на сайтах аэропорта и авиакомпании, а также в чат-боте Azur Air.
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Россиянка пострадала при падении с четвертого этажа гостиницы на Пхукете
5 марта, 10:11
 
Пхукет (остров)УфаТаиландAzur AirAir India Express
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала