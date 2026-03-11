Рейтинг@Mail.ru
Борт, следовавший из Красноярска в Якутск, приземлился в аэропорту вылета
09:56 11.03.2026 (обновлено: 10:54 11.03.2026)
Борт, следовавший из Красноярска в Якутск, приземлился в аэропорту вылета
Борт, следовавший из Красноярска в Якутск, приземлился в аэропорту вылета
красноярск, якутск, происшествия
Красноярск, Якутск, Происшествия
Борт, следовавший из Красноярска в Якутск, приземлился в аэропорту вылета

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/telegramСамолет, прервавший рейс в Якутск, в аэропорту Красноярска
Самолет, прервавший рейс в Якутск, в аэропорту Красноярска
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, приземлился в аэропорту вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Посадка произведена в штатном режиме в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского. На борту самолета находилось 118 пассажиров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта, на борту находилось 115 пассажиров и пять членов экипажа.
Ранее РИА Новости на основе сервиса отслеживания полетных данных выяснило, что самолет "России", следовавший из Красноярска в Якутск, подал кратковременный аварийный сингал и начал возвращение на аэродром вылета.
Самолет в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Самолет Омск-Москва вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира
КрасноярскЯкутскПроисшествия
 
 
