Борт, следовавший из Красноярска в Якутск, приземлился в аэропорту вылета - РИА Новости, 11.03.2026
Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск, приземлился в аэропорту вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:56:00+03:00
2026-03-11T09:56:00+03:00
2026-03-11T10:54:00+03:00
Новости
ru-RU
