Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
09:28 11.03.2026 (обновлено: 11:00 11.03.2026)
Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
Следовавший из Индии самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета, информации о пострадавших на данный момент нет, сообщила... РИА Новости, 11.03.2026
индия, пхукет (остров), в мире
Индия, Пхукет (остров), В мире
Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

Самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета

© СоцсетиСледовавший из Индии самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
Следовавший из Индии самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Соцсети
Следовавший из Индии самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
БАНГКОК, 11 мар - РИА Новости. Следовавший из Индии самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета, информации о пострадавших на данный момент нет, сообщила пресс-служба аэропорта.
Как сообщили в пресс-службе, посадку совершил прямой рейс из Хайдарабада лайнером Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером VT-BWQ. По неофициальным данным, на борту находились 140 человек, включая 133 пассажира. Сообщений о пострадавших не поступало.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дипломаты в Мьянме помогли россиянам после экстренной посадки самолета
Индия, Пхукет (остров), В мире
 
 
