https://ria.ru/20260311/samolet-2079869946.html
Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета - РИА Новости, 11.03.2026
Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
Следовавший из Индии самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета, информации о пострадавших на данный момент нет, сообщила... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:28:00+03:00
2026-03-11T09:28:00+03:00
2026-03-11T11:00:00+03:00
индия
пхукет (остров)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079894772_1:0:2109:1186_1920x0_80_0_0_5e00904aedb3a5728e3745ff47160939.jpg
https://ria.ru/20260309/myanma-2079476521.html
индия
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079894772_298:0:1879:1186_1920x0_80_0_0_c913d147645f7299af054c8177e18442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, пхукет (остров), в мире
Индия, Пхукет (остров), В мире
Самолет, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
Самолет Air India Express совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета